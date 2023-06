Misilmeri, tre le palazzine a rischio crollo: sgomberate trenta famiglie

Sono tre palazzine da cinque piani sgomberate a Misilmeri in viale Europa (civici 82, 84 e 86). Sono a rischio crollo per gravi lesioni che sono state riscontrate nei pilastri dai tecnici dei vigili del fuoco e comunali. Il sindaco Rosario Rizzolo ha chiesto l’intervento della protezione civile per trovare sistemazione a 30 famiglie.

«Siamo molto preoccupati per quanto sta avvenendo in paese - dice il primo cittadino - ho contattato la prefettura. Le famiglia non sanno quanto dovranno stare fuori dal palazzo». Le palazzine realizzate in viale Europa sono di costruzione recente. Da ieri sera sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando. I vigili del fuoco hanno trovato pilastri ammalorati con i ferri arrugginiti e pezzi di cemento che si staccano.