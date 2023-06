Emergenza cimiteri a Palermo, dal commissario nuovi fondi alla Reset

Più soldi per la Reset di Palermo impegnata, tra l’altro, nell’emergenza dei camposanti cittadini (Rotoli, Cappuccini e Santa Maria di Gesù). L’ufficio commissariale di governo per l’emergenza cimiteriale, diretto dal sindaco Roberto Lagalla, con un decreto, ha impegnato altri 140 mila euro del fondo straordinario stanziato, nel dicembre dell’anno scorso, dal governo nazionale tramite il ministero della Protezione Civile. Per rimettere in ordine i cimiteri, entro il 2023, sono a disposizione complessivamente due milioni di euro. Serviranno anche «per la pulizia straordinaria dei depositi che vengono via via liberati dalle salme avviate a seppellimento o cremazione». Gli operai sono impiegati anche “nello svuotamento quotidiano dei carrellati portarifiuti anche in vista dell’acquisto di ulteriori 250 nuovi carrellati disposto dall’Ufficio autonomo servizi cimiteriali». Alla Reset è assegnata la creazione di database informatici finalizzati a garantire la corretta e ordinata gestione dei servizi cimiteriali. Già nel marzo scorso il commissario aveva trasferito alla Reset, società partecipata guidata da Fabrizio Pandolfo, la somma di centomila euro. I soldi sono serviti per la pulizia e la manutenzione di 14.000 metri quadrati all’interno dei cimiteri. Le ore aggiuntive, necessarie per il superamento dell’emergenza, sono state stimate in 8.000 per l’anno in corso.