Palermo, crolla un grosso ramo al Foro Italico: paura ma nessun ferito

Crolla un grosso ramo di un albero di Eritrina al Foro Italico, a Palermo. Paura ma nessun ferito. Non è la prima volta che succede ed è da anni che questo tipo di albero è tenuto particolarmente d'occhio da parte del settore ville e giardini del Comune proprio per la sua fragilità. I rami si staccano, infatti, con molta facilità e per questo ci sono continui interventi da parte degli operai.

In qualche caso, come questo di stamattina, le cure non bastano e ci sono comunque crolli, nonostante le potature durante l'anno. Al Foro Italico sono in corso gli interventi degli operai della Reset, che stanno lavorando non solo sull'albero dove è avvenuto il distacco del ramo ma anche su altri due considerati a rischio.