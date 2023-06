Misilmeri, evacuata una palazzina di quattro piani a rischio crollo

E’ stato fatto evacuare un edificio di quattro piani a Misilmeri a rischio crollo. La palazzina in viale Europa presenta delle crepe e sono intervenuti i vigili del fuoco per eseguire tutte le verifiche necessarie per stabilire le condizioni della costruzione.

Stanno intervenendo anche i tecnici comunali per stabilire insieme ai pompieri se i residenti possono tornare nelle proprie abitazioni o devono trovare per la notte una sistemazione.