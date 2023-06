E’ cessato l’allarme nel centro di Palermo, dove una valigia abbandonata di fronte a una farmacia tra via Isidoro la Lumia e via Filippo Turati aveva costretto le forze dell’ordine a isolare per oltre un’ora un’area che si trova a ridosso di piazza Politeama. Non è stato necessario far brillare la valigia, sebbene fosse scattato il protocollo sui pacchi sospetti: aperta dagli agenti di polizia, conteneva indumenti e carta.