Marineo, centrata una quaterna al Lotto: vinti 513mila euro

Vincita con il gioco del Lotto a Marineo. Ieri sera, come riporta Agipronews, un fortunatissimo giocatore del centro palermitano, con la combinazione 55-77-80-88 sulla ruota Nazionale, ha centrato 6 ambi, 4 terni e 1 quaterna per un totale di 513.750 euro.

La seconda vincita più alta di giornata è stata registrata a Eboli, in provincia di Salerno, con 475mila euro frutto di tre ambi e un terno, sempre sulla ruota Nazionale (55-77-88).

Il quadro della Campania viene poi completato da altre due vincite da 11.250 euro ciascuna, una ad Arzano, in provincia di Napoli, e una proprio nel capoluogo campano, entrambe con un terno secco sulla ruota partenopea.

Da segnalare anche due vincite a Mezzolombardo, in provincia di Trento: la prima da ben 124.750 euro con 6 ambi, 4 terni e 1 quaterna, e una da 12mila euro con 1 quaterna. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 5,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale superiore ai 560 milioni in questo 2023.