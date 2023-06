Incidente stradale oggi pomeriggio a Palermo, in via Lulli, intorno alle 17. Un uomo è rimasto ferito ed è stato trasferito in urgenza in ospedale. Lo scontro è avvenuto tra uno scooter e una Fiat Panda. La moto è finita letteralmente sotto la macchina. Sul posto la polizia municipale e l'ambulanza del 118. Indagini sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità.