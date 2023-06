Strage di Ustica, domani Bologna ricorda il 43° anniversario

Domani Bologna ricorda il 43° anniversario della Strage di Ustica, che causò la morte di 81 persone in viaggio tra Bologna e Palermo su un Dc9 della compagnia Itavia. Le commemorazioni inizieranno alle 11.30 a Palazzo d’Accursio con l’incontro del sindaco Matteo Lepore con i parenti delle vittime. La giornata prosegue al Museo per la Memoria di Ustica con l’avvio della rassegna Attorno al Museo, che si sviluppa a partire dallo spazio che ospita il relitto e l’installazione permanente «A proposito di Ustica» di Christian Boltanski.

Dalle 19, sarà visibile l’installazione Evidenza di reato, di Thomas Teurlai, un ‘opera originale che l’artista francese ha realizzato utilizzando alcuni pezzi del Dc9 Itavia non inseriti nella ricostruzione del relitto. Alle 21.15, Massimo Cirri ripercorrerà gli atti del convegno Ustica e gli anni ‘80 in un radio-racconto per analizzare il contesto storico e politico in cui ebbe luogo l’abbattimento dell’aereo. Alla discussione parteciperanno Luca Alessandrini, Daria Bonfietti, Fulvio Cammarano, Giuseppe Giulietti e Gianfranco Pasquino. In collegamento video Giuliano Amato e il cardinale Matteo Zuppi.

L'indagine dei pm di Roma verso l'archiviazione

Non è stata ancora avanzata dalla Procura di Roma la richiesta di archiviazione per l’indagine ancora aperta a piazzale Clodio. Nel procedimento, coordinato dal sostituto procuratore Erminio Amelio, sono stati raccolti tutti gli elementi di indagine da cui emerge, che quella notte quel quadrante aereo era stato trasformato in uno scenario di guerra. Aerei militari si sono incrociati sul mar Tirreno decollando dalla base francese di Solenzara, una struttura dell’Armée de l’air in Corsica da una portaerei.

Secondo i dati ufficiali, scrive il quotidiano, non era in corso alcuna esercitazione ma gli inquirenti sono riusciti ad analizzare i dati rimasti impressi dai radar e trascritti nei plot. Individuate anche le tracce di caccia militari ma è stato impossibile definire ufficialmente la «paternità del traffico aereo».

Le perizie hanno stabilito che il Dc9 dell’Itavia, che da Bologna stava raggiungendo Palermo, sarebbe stato abbattuto dall’onda d’urto di un missile che è esploso a poca distanza dalla fusoliera: esclusa, quindi, la pista della bomba a bordo.