Schianto sulla Palermo-Sciacca, tre mezzi coinvolti: quattro feriti nell'incidente

Incidente sulla Palermo-Sciacca, all'altezza del carcere Pagliarelli. Coinvolti tre mezzi, due auto e un camion, con quattro persone rimaste ferite, tra cui due bambini.

Il più grave sembra l'automobilista di una delle due vetture (una Renault e una Opel) coinvolte, che è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco del comando provinciale: trasportato all'ospedale Civico, la prognosi sarebbe riservata. In ospedale anche la madre dei due bambini, della quale ancora non si conoscono le condizioni. Indagini da parte dei carabinieri e della polizia municipale. Traffico rallentato in tutta la zona, con i mezzi verso Palermo e Sciacca fatti confluire nelle corsie laterale.