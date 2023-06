Confiscati a Monreale beni per 900 mila euro a Di Blasi, fu arrestato nel blitz Brasca 4.0

Confiscati beni per 900 mila euro a Salvatore Di Blasi, deceduto nel 2021 a 87 anni. Di Blasi era stato arrestato nel blitz «Brasca 4.0» con l’accusa di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Villagrazia, in particolare per essere intervenuto nelle dinamiche interne al sodalizio, contribuendo a realizzare un costante collegamento tra altri esponenti del clan e partecipando direttamente al rcket delle estorsioni. In Appello era stato condannato a 6 anni e mezzo.

Il provvedimento di confisca ha riguardato i seguenti beni:

- 2 appartamenti a Monreale

- 1 box auto a Monreale

- 1 posto auto scoperto sito a Monreale

- 1 posto auto coperto a Monreale

- 1 autovettura

- 16 rapporti bancari