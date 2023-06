Lo spettatore picchiato al cinema del Forum Palermo: per tre ragazzi scatta il Daspo Willy

Il questore di Palermo Leopoldo Laricchia ha disposto un provvedimento di «Daspo Willy» nei confronti di tre giovani palermitani, accusati di avere aggredito con violenza uno spettatore, nella multisala del centro commerciale Forum. I tre per il prossimo anno non potranno avvicinarsi al centro commerciale.

L’aggressione si è verificata lo scorso 19 febbraio. Una signora al cinema, assieme al marito ha chiesto a una ragazza di abbassare le gambe e non continuare a pressare contro la poltrona. La ragazza si è rifiutata e ha risposto che se non le fosse andata bene così, sarebbe potuta andare via. Il marito è arrivato in soccorso della moglie, rimproverando la ragazzina. Due ragazzi della comitiva a quel punto hanno iniziato a picchiare l’uomo con violenza con calci e pugni, tanto che è stato necessario il ricovero in ospedale. I due sono stati denunciati per lesioni gravi. L’aggressione è stata ricostruita grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza del cinema.