Palermo, Ztl sospesa e strade chiuse nei giorni del concertone di Radio Italia Live

L’Ufficio Mobilità Sostenibile e Trasporto Pubblico di Massa ha emesso l’ordinanza, con la quale vengono disposte, per i giorni 29 e 30 giugno, limitazioni alla circolazione veicolare in alcune piazze e vie cittadine in occasione dell’Evento “Radio Italia Live - Il Concerto“, in programma venerdì 30 giugno al Foro Italico di Palermo a partire dalle 20.40.

L’amministrazione, per i giorni 29 e 30 giugno, invita “la popolazione ad un uso estremamente moderato del veicolo privato privilegiando l’uso dei mezzi pubblici. ”Negli stessi giorni sarà sospesa la Ztl centrale.

Nel giorno 29 giugno 2023, dalle 10 alle 20, e comunque sino al termine delle prove, verrà chiusa la carreggiata di mare del Foro Umberto I. Saranno inoltre istituiti il doppio senso di marcia nella carreggiata di monte, con deviazioni tramite i varchi di Piazza Tumminello e dal civico 11/12 (altezza Gelateria Ilardo) ubicati lungo l’asse ed il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati di Foro Umberto I in entrambe le carreggiate dal 29 al 30 giugno.