Incidente sulla Palermo-Catania, code a Villabate per uno scontro tra auto e moto

Ancora incidenti in provincia di Palermo. Uno scontro tra un'auto e una moto all'altezza dello svincolo di Villabate, sulla Palermo-Catania, in direzione del capoluogo etneo, sta provocando molti disagi alla circolazione dell'A19: lunghissime le code e molti i disagi, con gli automobilisti bloccati. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone, trasportate dal personale del 118 in ospedale: non ci conoscono ancora le condizioni. Sul posto il personale dell'Anas e della polizia stradale di Palermo.