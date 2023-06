Macellaio precario e rapinatore seriale, a Palermo scatta un arresto della polizia

È accusato di avere rapinato diversi negozi in centro a Palermo. Entrava non armato e minacciava i dipendenti prima di farsi aprire la cassa e rubare i contanti.

La polizia di Stato ha arrestato su ordine del gip di Palermo e portato in carcere D.R. di 53 anni accusato di tre colpi, più un quarto solo tentato, messi a segno nella cartoleria Arnone di via Emerico Amari, nei negozi d’abbigliamento Sandro Ferrone di via Principe di Belmonte e Amelie Milano di via XII Gennaio e nel negozio per bambini la Bottega dei sogni di piazza Francesco Crispi.

I falchi della squadra mobile, coordinati dalla procura, hanno avviato le indagini acquisendo le immagini riprese da una serie di telecamere installate nella zona del teatro Politeama per individuare l’autore dei colpi. Complessivamente i colpi hanno fruttato un migliaio di euro. I riscontri sono stati incrociati con gli identikit forniti dalle vittime.

Questa mattina i poliziotti lo hanno arrestato mentre si stava recando in una macelleria dove svolgeva qualche lavoretto.