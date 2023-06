Incidenti stradali a Palermo e a Capaci, quattro feriti: un 44enne in rianimazione

Incidente in via Roma, a Palermo, all'altezza di via Malta. Secondo quanto ricostruito dall'infortunistica della polizia municipale, a scontrarsi sono stati un Piaggio Beverly e una moto Honda Cb 125, guidata da un ragazzo poi denunciato per guida in stato di ebbrezza. Un uomo di 44 anni, in sella allo scooter, è stato portato d'urgenza al Civico e ricoverato in seconda Rianimazione con fratture e lesioni in tutto il corpo. Per il momento la prognosi resta riservata e le sue condizioni sono considerate gravi. Altri due feriti, che hanno riportato lesioni più lievi.

Altro incidente, nella notte, a Capaci, dove un giovane di 23 anni, di Partinico, è stato ricoverato dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 di ieri in via Kennedy, a Capaci. Dopo il violento impatto il conducente del mezzo a due ruote, una Triumph Tiger è stato soccorso dal personale del 118 e portato in codice rosso nell'ospedale Villa Sofia. Nonostante i traumi riportati i medici hanno escluso per lui la riserva sulla vita.