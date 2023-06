Controlli in piazza Magione a Palermo, sequestrati due ape calesse abusivi

Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico della polizia municipale di Palermo, durante i consueti controlli stradali rivolti a coloro che operano nell'ambito del trasporto pubblico non di linea, hanno fermato in piazza Magione due conducenti di ape calesse che esercitavano abusivamente e che, al controllo, risultavano sprovvisti del necessario titolo autorizzativo per l'esercizio del servizio.

Ai due conducenti è stata contestata la prevista violazione al Codice della strada, che oltre a includere una sanzione economica che oscilla tra 1.812 e 7.249 euro e la sospensione della patente di guida dai quattro ai dodici mesi (sanzioni che stabilirà la Prefettura), prevede anche il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca.

«Giova ricordare all'utenza - scrivono in una nota dalla polizia municipale - come i veicoli regolarmente autorizzati a svolgere tale servizio abbiano l'obbligo di esporre sia sulla parte anteriore, sia su una targhetta posta sulla parte posteriore del mezzo, l'effigie comunale e il numero di autorizzazione».