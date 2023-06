Palermo: è morto Sebastiano Cambria, ex dirigente regionale

Lutto nel mondo dell'amministrazione regionale: è morto Salvatore Cambria, ex dirigente della Regione Siciliana. Da qualche tempo stava male e ieri, all'età di 82 anni, è deceduto. A rendere nota la notizia è stata la stessa famiglia che, su Facebook, ha pubblicato un post: "Con profonda tristezza nel cuore la famiglia comunica che l'amato Sebastiano è venuto ieri improvvisamente a mancare. Nonostante soffrisse di problemi di salute da qualche tempo, si é spento in assoluta serenità e pienamente consapevole del ricordo e dell'affetto degli amici e di tutti quanti lo hanno voluto bene". "Presto vi daremo notizie anche della messa che verrà organizzata nel suo paese natale a Furnari. La moglie Serenella, i figli Eulalia, Antonio e Salvatore", conclude il post.

Cambria era nato a Messina e nel 1971 si era laureato presso l'Università degli studi di Palermo. Aveva fatto parte della segreteria regionale presso Sinistra di base della Dc ed era stato dirigente presso la Regione Siciliana. Aveva anche assunto la dirigenza centrale della Giac.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti hanno testimoniato vicinanza alla famiglia. Tra i primi ad esprimere il proprio cordoglio, è stato Alberto Stagno d'Alcontres: "Un uomo che, nella comune fede politica, quella dei democristiani e popolari, ha sempre espresso la voce di una coscienza critica e di una volontà di iniziativa necessarie. Tutto ciò nel costante rispetto delle persone, delle degli altri e dell’indipendenza delle proprie. Mancherai a tutti noi. Condoglianze sentite alla famiglia", ha scritto su Facebook.

"È stato un amico della mia famiglia, una persona per bene, esprimo le mie più sentite condoglianze", ha scritto sempre sui social Domenico Puliafico. E ancora, Francesco Piro "Sono profondamente addolorato. Con Sebastiano spesso ci confrontavamo su tanti temi e mi veniva a trovare in Ars. Un amico, un gentiluomo". "Profondamente rattristato partecipo sentitamente al dolore dei familiari per la dipartita del caro amico Sebastiano nel ricordo delle vecchie comuni battaglie politiche quando la politica aveva altri significati e fini", scrive Salvatore Leonardi.

I funerali si sono svolti oggi presso la chiesa di Santo Spirito del Cimitero monumentale di Sant'Orsola di Palermo.