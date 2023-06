Palermo, incendio in un appartamento nella zona del porto: evacuata una palazzina

Un incendio è divampato nella notte in un appartamento in via Benedetto Gravina, nella zona del porto di Palermo. Non ci sono feriti. In casa non c'era nessuno e sono dovute intervenire cinque squadre per spegnere le fiamme, che hanno danneggiato l’appartamento.

Il rogo è stato innescato probabilmente da un corto circuito partito dal salone dell’appartamento che si trova al secondo piano della palazzina, che è stata evacuata dai pompieri e dalla polizia. I vigili del fuoco sono intervenuti da via Principe di Scordia, sfruttando un'intercapedine tra due palazzi. Altri pompieri sono entrati dal portone di via Gravina e hanno raggiunto l'atrio del palazzo e l'appartamento in fiamme. All'interno dell'abitazione c'era una bombola del gas che è stata messa in sicurezza in tempo.