Incidente a Palermo, scontro tra due auto in via Montepellegrino: una donna in ospedale

Ancora incidenti a Palermo. Scontro fra due auto tra via dei Cantieri e via Montepellegrino, coinvolte una Fiat 500 e un suv bianco. L'impatto tra le due vetture è stato molto violento, tanto che una donna è stata trasportata dal persone del 118 all'ospedale Villa Sofia, in codice giallo: non è in pericolo di vita ma son in corso accertamenti. Sul luogo dell'incidente il personale dell'infortunistica della polizia municipale, che ha iniziato le indagini effettuando i rilievi.

Nella notte quattro feriti in un incidente sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo, nella zona di Terrasini. Lo scontro tra una moto Bmw Gs e un’auto, una Lancia Y. I due motociclisti sono stati portati in codice rosso al pronto soccorso dai sanitari del 118: sono un giovane di 37 anni e una ragazza di 26 anni. Il primo trasportato all’ospedale Villa Sofia, la seconda all’Ospedale Civico di Palermo. La prognosi per entrambi è riservata.

In ospedale in codice giallo sono finiti i due automobilisti a bordo della Lancia Y, entrambi di Partinico: un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 20. Tutti e due sono stati trasportati al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Partinico.