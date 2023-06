Incendio nella notte a Palermo, in fiamme un panificio di via Serradifalco

Incendio nella notte nel panificio Zappa di via Serradifalco a Palermo. Le fiamme sembra siano partite dal forno. L’attività era chiusa. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme che hanno pesantemente danneggiato i locali. I tecnici del comando provinciale della caserma Caramanna stanno accertando le cause del rogo che dovrebbe essere di natura accidentale.

Tanti i curiosi che si sono fermati in strada per capire cosa stesse accadendo, o ancora affacciati ai balconi delle proprie abitazioni per individuare cosa stesse generando tutto quel fumo nella zona e l'odore di bruciato.