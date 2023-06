Palermo, cerca di portare droga alla compagna in carcere al Pagliarelli: incastrato dalla radiografia

Ancora una efficace ed importante attività di contrasto all’ingresso di droga in carcere, segnatamente nel carcere Pagliarelli di Palermo. A darne la notizia è il Segretario Nazionale della Sicilia del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, Calogero Navarra: "Un uomo è stato fermato e denunciato per avere introdotto droga in carcere alla familiare congiunta. L’uomo, accortosi della presenza delle unità cinofile della Polizia Penitenziaria, ha inghiottito un piccolo involuto ma è stato visto dai poliziotti. Dopo l’intuizione del collega l’uomo è stato perquisito nella persona, estendendo la perquisizione alla macchina. Successivamente, su disposizione della Autorità Giudiziaria, il soggetto è stato sottoposto ed esami strumentali (raggi) presso l’Ospedale più vicino con esito positivo: lui stesso ha ammesso che, una volta vistosi scoperto, ha ingerito della sostanza stupefacente verosimilmente da cedere alla familiare detenuta durante il colloquio. Il soggetto è stato denunciato in stato di libertà".

"Il plauso del Sappe va alla professionalità, abnegazione e astuzia del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che, ancora una volta in maniera brillante, con immediata risoluzione investigativa e con un professionale intervento hanno stroncato sul nascere la detenzione e l’uso di droga in carcere" commenta Donato Capece, segretario generale del Sappe