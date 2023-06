Palermo, ancora incendi di rifiuti: interventi all'Arenella, a Borgo Nuovo e allo Zen

I vigili del fuoco sono stati impegnati anche la scorsa notte per spegnere gli incendi dei rifiuti accatastati ancora in alcune strade di Palermo. La Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dell’immondizia, sta ripulendo la città, ma ci sono ancora zone dove le cataste di rifiuti fuori dai cassonetti sono ancora presenti.

La spazzatura è stata bruciata nelle zone dell’Arenella, a Borgo Nuovo e allo Zen, i tre quartieri dove più di tutti la pulizia ancora non è completata.

Anche in provincia c’è stato un intervento. I pompieri sono intervenuti a Bagheria, nei pressi di palazzo Butera. Ventiquattrore prima gli incendi sono stati appiccati nei quartieri di Falsomiele e Bonagia, in via Ammiraglio Rizzo e in viale Regione Siciliana.