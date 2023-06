Ancora un grave incidente a Bolognetta, auto si ribalta sulla Palermo-Agrigento

Ancora un incidente stradale sulla Palermo-Agrigento, la statale 121, e sempre nel tratto tra Bolognetta e Misilmeri. L'ennesimo di questo 2023, dove qualche giorno fa c'è stata anche una vittima. Questo pomeriggio per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente. Il traffico è provvisoriamente bloccato in avvicinamento al km 241,400, in territorio comunale di Bolognetta.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviato sulla strada provinciale sp 77 tra gli svincoli di Bolognetta e Misilmeri, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Lo scorso 26 maggio Giuseppina Costanza, 87enne residente a Campofelice di Fitalia, che viaggiava insieme al figlio 44enne, ferito gravemente, aveva perso la vita dopo un incidente in quel tratto, dove due autovetture e un mezzo pesante si erano scontrate frontalmente.