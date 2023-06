Palermo, medico aggredito durante una visita dall’autista dell'Asp: inspiegabile

Un dirigente medico di Villa delle Ginestra centro di riabilitazione dell’Asp di Palermo è stato aggredito e picchiato da un autista dell’azienda sanitaria.

E’ successo ieri pomeriggio. Il medico e l’autista hanno lavorato insieme per diverse ore.

D’un tratto l’autista ha iniziato a picchiare con violenza il medico che è finito in ospedale con il volto tumefatto e il setto nasale rotto. Non si conoscono i motivi dell’aggressione.

«Un fatto inspiegabile - ha detto la vittima che è stata sentita dai poliziotti - Siamo stati insieme tutto il giorno, poi improvvisamente l’aggressione. Ancora non riesco a comprendere cosa sia successo».

Nel centro di via Castellana oltre ai poliziotti anche i sanitari del 118 che hanno portato il dirigente medico al pronto soccorso. L’autista è stato denunciato.

E’ in corso anche una indagine interna all’Asp per comprendere cosa sia accaduto e prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dell’aggressore.