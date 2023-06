Palermo, il fiuto di Cheyenne incastra il pusher della cocaina al Politeama

La polizia di Stato ha tratto in arresto un palermitano, con svariati precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti della sezione investigativa del commissariato Zisa-Borgo Nuovo, sono giunti a ritenere che una consistente quantità di stupefacente fosse nascosta in un’abitazione del quartiere Politeama.

Il fiuto infallibile del cane Cheyenne, in forza al reparto cinofili, ha consentito di trovare 100 grammi di cocaina in una cassetta di sicurezza. Individuata anche una consistente somma di denaro. Il provvedimento restrittivo è stato convalidato dall’autorità giudiziaria che ha disposto la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo.