Crollano massi fra Bagheria e Santa Flavia: colpite due abitazioni già sgomberate

Crollano massi da Monte Catalfano, in via Consolore, tra Bagheria e Santa Flavia. Grossi macigni sono finiti su un paio di abitazioni che nei giorni scorsi i residenti avevano sgomberato.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno cercando di verificare se c'è il rischio di altri crolli. Non si ci sono feriti. È stata attivata anche la protezione civile regionale per cercare di stabilire gli interventi da realizzare per mettere in sicurezza le abitazioni.

© Riproduzione riservata