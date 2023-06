Odissea per cento studenti palermitani, un incendio fa slittare l’imbarco sul traghetto a Napoli

Rientro a Palermo con 24 ore di ritardo per cento studenti del liceo Vittorio Emanuele II di Palermo dopo un viaggio di istruzione a causa di un principio d’incendio innescato nella nave della Gnv che doveva partire ieri sera da Napoli. Gli studenti con i professori sono rimasti in banchina per ore. La partenza era prevista per le 20 e sono rimasti in banchina fino alle 23.30.

Tornavano da un viaggio di istruzione a Roma. Al porto di Napoli l’amara sorpresa della nave della Gnv che ha dovuto rinviare la partenza. Dopo la protesta dei professori e l’arrivo della polizia la compagnia di navigazione ha trasferito i ragazzi in pullman in una struttura alberghiera. «Gli studenti non sono stati assistiti dalla compagnia di navigazione - spiegano dalla scuola - Per fortuna dopo lunghe peripezie sono ripartiti. Spiace per l’accaduto, anche perché inizialmente non è stata data loro alcuna assistenza».

Il principio d’incendio si è sviluppato nella sala macchine della motonave Gnv Aries ormeggiata al porto di Napoli. Tempestivo l’intervento della guardia costiera e dei vigili del fuoco che, con diverse squadre, hanno domato l’incendio ed eseguito un sopralluogo per chiarire cosa abbia scatenato le fiamme. Per rimpiazzare la corsa, la compagnia marittima ha utilizzato l’imbarcazione Vincenzo Florio.

© Riproduzione riservata