Palermo, l'apprezzamento alla figlia, quattro coltellate: il ferito lotta fra la vita e la morte

Un apprezzamento sgradito alla figlia e non avrebbe esitato a tirare fuori un coltello, per regolare i conti con quel cinquantenne un po’ audace, tra l’altro vicino di casa sopportato a stento. E che ora si trova ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale di Villa Sofia, a Palermo. Il ferito, che è stato raggiunto da quattro fendenti di arma da taglio, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e lotta tra la vita e la morte. Il cinquantaduenne padre geloso - questa la prima ipotesi investigativa a caldo - si trova in stato di fermo. A bloccarlo gli agenti delle volanti intervenuti sul posto dove era stato segnalato il grave fatto di sangue. Scenario dell’accoltellamento la via Ruggero Loria, nella zona dei cantieri navali, a Palermo.

