Ruba lo smartphone a un modenese e poi litiga con lui: arrestato carinese a Palermo

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato un 31enne carinese con l'accusa di tentato furto aggravato. I militari sono intervenuti in piazza Giulio Cesare, alla stazione centrale di Palermo, per sedare una lite tra due persone. Ad uno dei due uomini era stato rubato il proprio telefono cellulare. La vittima, un 34enne originario della provincia di Modena, ha riferito ai carabinieri che l’indagato gli avrebbe rubato il telefonino, sfilandoglielo dalla tasca mentre era seduto su una panchina in attesa dell’autobus per rientrare a casa. Quindi l’accesa lite. I militari hanno perquisito il 31enne, trovandolo in possesso del cellulare nascosto all’interno dei pantaloni. Lo smartphone è stato riconsegnato al proprietario e il gip di Palermo ha convalidato l'arresto.

