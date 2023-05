Palermo, dissequestrato l'Hype Club di viale Strasburgo: il locale riapre, documenti in regola

Era stato sequestrato dagli agenti della polizia di Stato a marzo, l’Hype Club di viale Strasburgo, a Palermo, mentre era in corso una serata danzante con 500 persone e due dj. Il locale, come accertato dai poliziotti, non aveva la licenza per quel tipo di attività. Per il titolare, Fabio Aurienna, c’era stato un afflusso di clienti non previsto. Nonostante quella giustificazione, scattarono una multa, il sequestro del locale e una denuncia.

Adesso la procura ha autorizzato la rimozione dei sigilli e il gestore ha tolto tutte le attrezzature elettroacustiche. Così adesso il pm ha accolto l'istanza dell’avvocato Monica Taormina e l’Hype Club ha riaperto: la società è infatti regolarmente autorizzata per gli aspetti sanitari e per la somministrazione di alimenti, bevande alcoliche. «Si è già attivata - dice il legale della società - avendone tutti i requisiti, per acquisire l’ultima autorizzazione mancante».

Il titolare ha infatti inoltrato alla commissione comunale di vigilanza la documentazione che attesta il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione alle serate danzanti e si è impegnato a integrare quelli mancanti.

© Riproduzione riservata