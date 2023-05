Otto arresti a Palermo: nel mirino il traffico di droga tra Sperone e Brancaccio

A Palermo la squadra mobile ha eseguito otto arresti per droga, disposti dal gip su richiesta della procura. Per sei si sono aperte le porte del carcere, agli altri due sono stati imposti i domiciliari. Al centro dell'indagine ci sarebbe il traffico di stupefacenti allo Sperone e a Brancaccio. In carcere, come si legge su Rainews, sono finiti Giuseppe Urrata, Rosario Tinnirello, Eduardo Ciotti, Giovanni Di Stefano, Antonino La Vardera e Antonino Li Causi. L'organizzazione avrebbe messo in movimento enormi carichi di droga, uno in particolare da tre tonnellate.

