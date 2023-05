Palermo, via Alias al buio: pali tolti a gennaio dopo il crollo di un lampione

"In via Francesco Maria Alias, nel quartiere Uditore, ad inizio anno è caduto un palo sopra un'automobile, per fortuna nessun ferito. Amg ha fatto togliere gli altri pali e da allora siamo al buio totale".

A segnalare la criticità è un residente della zona. Ma la via Alias non è l'unico caso di questo tipo a Palermo. Solo nella quinta circoscrizione, che comprende i quartieri Borgo nuovo, Uditore, Cruillas, Noce e Zisa, il presidente Andrea Aiello segnala problemi di illuminazione e mancanza di pali elettrici anche in via Agordat, in via Forte di Macalle, in via Adua, nella villetta di via Cartagine, in via Noce:

Quello di via Alias, in zona Uditore, - spiega il presidente della quinta circoscrizione - è un impianto molto attenzionato, come tanti altri impianti che abbiamo sul territorio con lo stesso problema. Lo sta gestendo attualmente il Comune di Palermo col settore infrastrutture. Da parecchi anni - continua Aiello - come sappiamo, non è stato approvato il bilancio. Il ripristino e la manutenzione dell'impianto non sono a carico di Amg, perché si tratta di un impianto da rifare che dovrà gestire il comune di Palermo. È calendarizzato - continua - in una programmazione in attesa dell'approvazione del bilancio".

Palermo, crolla un palo della luce: miracolato un ingegnere in moto, solo sfiorato Il palo caduto in viale Croce Rossa Il palo caduto in viale Croce Rossa Il palo caduto in viale Croce Rossa La base del palo caduto Il palo caduto in via Paruta l’anno scorso La torre faro della rotonda di via Belgio crollata (foto FucariniI Francesco Scoma L’assessore Maurizio Carta

Circa un mese fa, dopo diverse segnalazioni, c'è stato un incontro tra la circoscrizione e il dottore Sergio Maneri, capo area della pianificazione Urbanistica del Comune di Palermo:

"Abbiamo pianificato tutto - rassicura Aiello - . È una vicenda molto precaria, un'emergenza incredibile, ma siamo in attesa di questo famoso bilancio che fortunatamente dovrebbe essere approvato entro giugno, e da quel momento sarà mia cura battermi, insieme al mio consiglio, affinché venga ripristinato tutto nel più breve tempo possibile".

Una storia che si rifà al grave episodio avvenuto ieri in viale Croce Rossa, dove un palo dell'illuminazione ha rischiato di uccidere Francesco Tagliavia, un ingegnere delle ferrovie palermitano di 46 anni. La pesante struttura è crollata mentre Tagliavia passava con la sua moto e, per fortuna, gli ha solo sfiorato una spalla.

© Riproduzione riservata