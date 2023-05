Maltempo, a Palermo salta la consegna di un padiglione alla Missione di Biagio Conte

Saltano gli appuntamenti di oggi a Palermo per il maltempo.

«A causa delle pessime condizioni meteorologiche - annunciano gli uffici della Regione Siciliana in un comunicato - la consegna del padiglione riqualificato alla Missione di Speranza e Carità in via Decollati, a Palermo, prevista per questa mattina, è rinviata. La nuova data sarà comunicata successivamente».

Al Politeama salta anche un importante evento di rilievo nazionale. A causa dell’allerta meteo in tutta la Sicilia occidentale, ha annunciato ieri sera L'Ufficio scolastico regionale, è stata annullata la manifestazione di apertura della Rassegna nazionale delle orchestre e degli ensemble musicali delle scuole di ogni ordine e grado, prevista al Teatro Politeama di Palermo. L’evento, dal titolo La musica unisce la scuola, avrebbe dovuto svolgersi insieme a un concerto dei licei musicali della Sicilia.

