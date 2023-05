Bagheria dice addio al notaio Girolamo Tripoli, il ricordo: «Professionista onesto e impeccabile»

Bagheria darà oggi l'ultimo saluto a Girolamo Tripoli, notaio ritenuto da molti una vera e proprio istituzione nel suo settore non solo nella sua città ma anche in altri comuni dell'hinterland di Palermo. Aveva 91 anni ed è venuto a mancare nella notte tra sabato e domenica.

Tripoli, professionista serio e apprezzato, come ricordano in tanti in queste ore con messaggi di cordoglio su Facebook, ha svolto il suo lavoro con onestà e abnegazione. Lascia tre figli, Valerio, anche lui notaio, Angela ed Elisa. Ed è proprio Elisa che ieri ha scritto un post su Facebook rivolto ai genitori: «Cara Mamma , oggi nel giorno della tua festa, hai riabbracciato papà. Come allora adesso e per sempre. Vi abbiamo amato infinitamente».

«A Bagheria col notaio Tripoli perdiamo una grande figura istituzionale», scrive su Facebook Michele Ducato. «Lo ricordo come persona impeccabile sia nella professione di notaio che nella sua vita», è il commento di Angela Pipia. Anche dal consiglio comunale di Bagheria è stato rivolto un messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia. I funerali saranno celebrati oggi, lunedì 15 maggio, alle 11 nella chiesa del Santo Sepolcro.

