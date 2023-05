Castelbuono, morta la professoressa Rosanna Cancila: il ricordo degli alunni e degli amici

Sui social tanti, tantissime persone, studenti e non, hanno voluto ricordare la professoressa. "Salimmo sù, el primo e io secondo,

"Consolo, Sciascia, Brancati, amava parlare di loro e scriverne anche. Era sempre pronta ad “attaccare bottone”, incuriosita dalle cose della vita. Colta, alla mano, rideva delle mie cose assurde, noi che avevamo in comune tante cose. Abbiamo sempre avuto un rapporto particolare, intimo. Una lontana parentela, sempre ricordata… La data di nascita così vicina, un solo giorno ci distaccava, prima lei, poi io e poi l’amato Guido…. Ridere poi delle foto antiche e riannodare i volti alle storie… Poi c’era l’amore per la lettura, la storia e l’amicizia antica. Era un piacere incontrarla o parlarle al telefono, versatile come era si partiva dal semplice per arrivare al complesso. Io non ci credo, non so farmene una ragione", scrive Francesca.

"Carissima Professoressa , grazie per avermi trasmesso l’amore per la lettura, per la vita e l’amicizia. Ci salutiamo sapendo che la ritrovero’ in tutti i libri che mi scaldano il cuore", dice una sua alunna