Palermo, c'è una colonia di gatti vicino alla lapide sulla strage di via D’Amelio

L’area attorno alla lapide che ricorda la strage di via D’Amelio, a Palermo, è diventata una colonia per gatti, con resti di cibo e feci. Lo denuncia Salvatore Borsellino, il fratello del magistrato ucciso il 19 luglio 1992 assieme agli uomini della propria scorta.

Salvatore Borsellino evidenzia di non avere nulla in contrario a un luogo di accoglienza per gli animali, ma chiede rispetto per quel posto che avrebbe tutt’altra funzione. «Questo è lo stato di un altro luogo simbolo a Palermo - afferma -. È giusto che i gatti abbiano qualcosa da mangiare e un ricovero, ma non c’era nessun altro posto per accoglierli?». Salvatore Borsellino ha trovato piccoli ricoveri improvvisati, costruiti con polistirolo o mattoni, e decine di piatti con resti di cibo.

© Riproduzione riservata