Palermo, banchetto nuziale abusivo e «viva gli sposi» ai Quattro Canti: l'intervento dei vigili

Un matrimonio improvvisato, un gazebo o chissà cos'altro, con tanto di scritta "Viva gli sposi". Incredibile quello che è avvenuto ai Quattro Canti, in una delle piazza principali di Palermo e a pochi passi dal Comune. Una piazza così bella che qualcuno ha pensato, probabilmente, di utilizzarla come location per un rinfresco del proprio matrimonio. Un allestimento ovviamente privo di autorizazione che non è sfuggito alla polizia municipale: i vigili sono intervenuti per far smontare tutto e per elevare anche delle sanzioni.

"La polizia municipale appena avuta la segnalazione, tardiva, della vergognosa occupazione del suolo pubblico ai Quattro Canti è intervenuta sul posto e ha identificato gli incivili che hanno vergognosamente utilizzato in maniera indecente e senza alcuna autorizzazione piazza Vigliena, applicando tutte le sanzioni per occupazione di suolo pubblico e infrazioni al codice della strada - ha detto l'assessore alla Mobilità Maurizio Carta -. La pattuglia non è riuscita a intervenire prima poiché sono tutte impegnate nell’assistenza alla sicurezza di manifestazioni sportive a Mondello. Da domani sarà intensificato il servizio di videosorveglianza dei siti più sensibili. Ringrazio la Comandante Margherita Amato e il Commissario Benny Cassarà per il rapido intervento nonostante la tardiva segnalazione".

© Riproduzione riservata