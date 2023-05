Bolognetta, si ribalta con il trattore mentre ara un terreno: muore a 43 anni

Tragedia a Bolognetta, in provincia di Palermo. Giustino Saitta, di 43 anni, è morto in un incidente con il trattore, mentre si trovava in campagna. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Saitta stava arando il suo terreno, in contrada Torretta, quando per cause ancora da verificare si è ribaltato col trattore. La vittima è rimasta schiacciata ed uccisa dal mezzo, morendo sul colpo.

L'allarme è stato dato da alcuni lavoratori che si trovavano in appezzamenti di terreni vicini e hanno visto il trattore ribaltato. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Misilmeri e i vigili del fuoco. La salma è stata restituita ai familiari per celebrare i funerali.

