Palermo, Villa Sperlinga sarà intitolata anche a Felicia e Peppino Impastato

Nel giorno del 45° anniversario del barbaro attentato con cui la mafia ha violentemente stroncato la giovane vita di Peppino Impastato, il Consiglio dell'Ottava Circoscrizione, su proposta dei Consiglieri Mari Albanese e Eddy Governale, ha approvato all'unanimità la proposta di intitolare anche a Felicia e Peppino Impastato la storica "Villa Sperlinga". Lo comunica il presidente Marcello Longo.

Tale determinazione è stata condivisa da "Casa memoria Felicia e Peppino Impastato", dal "Centro Studi Paolo e Rita Borsellino" e dal "Circolo Musica e Cultura di Cinisi" ed è stata sostenuta dalla comunità scolastica del Liceo Artistico "Damiani Almeyda" che si è offerta di realizzare la relativa targa commemorativa.

L'intitolazione rinsalderà certamente il legame che Peppino Impastato aveva con "Villa Sperlinga" - luogo in cui era solito darsi appuntamento e ritrovarsi con i suoi amici per perseguire i suoi ideali di libertà e giustizia - e metterà, altresì, in risalto il profondo legame tra Peppino e sua madre Felicia, nonché il fondamentale ruolo che quest'ultima ha assunto con strenua determinazione nel corso del lungo e tortuoso percorso giudiziario verso l'accertamento della verità, a tutela della memoria di Suo figlio, Peppino, conclude Longo.

