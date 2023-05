Palermo, l’afferra per i capelli per rubarle il telefonino: paura all’università

La Polizia di Stato ha arrestato una giovane che in pochi minuti ha rubato uno zaino dalla macchina ad un uomo di 45 anni e poco prima ha cercato di strappare dalle mani di una ragazza di 24 anni il cellulare. I due episodi si sono verificati all’interno della cittadella universitaria in via Ernesto Basile a Palermo.

La giovane ha aggredito una studentessa che stava parlando al telefono. L’ha afferrata per i capelli e le ha preso il cellulare. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di altri colleghi che sono intervenuti facendo fuggire la donna. Mentre fuggiva ha notato uno zaino dentro la vettura ha aperto lo sportello e se ne è appropriata. Il proprietario si è accorto del furto e ha iniziato ad inseguire la ladra. Sono intervenute le volanti che hanno bloccato le uscite dell’università e fermato la giovane.

© Riproduzione riservata