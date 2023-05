Palermo, uno studente in gita sta male: la nave torna in porto e l'affida a un'ambulanza

Uno studente partito da Palermo per Napoli si sente male e la nave torna indietro per affidarlo ai sanitari del 118. È successo al porto di Palermo lunedì sera (8 maggio). La nave Gnv Aries, poco dopo essere partita dal capoluogo siciliano alle 21,30, alla volta di Napoli, è rientrata in porto per un’emergenza sanitaria.

Il comandante della nave, dopo essersi consultato con il medico di bordo, ha deciso di tornare in banchina. Nel frattempo sono stati chiamati i sanitari del 118, che hanno atteso l’arrivo della nave al molo e preso in carico il ragazzo e lo hanno trasportato all’ospedale Civico. La nave era appena uscita dal porto e le operazioni di soccorso sono state rapide.

