Palermo, l'istituto Vittorio Emanuele III cambia nome: si chiamerà Margherita Hack

L’istituto comprensivo Vittorio Emanuele III di via Cesare Terranova, a Palermo, da giovedì 11 maggio cambia nome, si chiamerà Margherita Hack.

Alla cerimonia di intitolazione (appuntamento alle 10 di giovedì) parteciperanno, oltre alla preside Tiziana Dino, anche Giuseppe Pierro, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, e Aristide Tamajo, assessore comunale alla Pubblica istruzione. La Hack è stata scelta dagli studenti tra una rosa di nomi.

«La comunità scolastica - dice la preside Dino - crede che la sua vivacità intellettuale, le sue doti di direzione e coordinamento, le innumerevoli campagne di ricerche promosse, la sua attività di divulgatrice scientifica possano costituire, non solo per gli alunni frequentanti il nostro istituto nel momento storico che stiamo vivendo, ma anche per le generazioni future, esempio di impegno sociale, scientifico e culturale e stimolo allo studio approfondito e costante».

