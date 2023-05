Il cavallo imbizzarrito in via Roma: palermitano ferito alla testa, esposto degli animalisti

C'è un palermitano ferito alla testa e ricoverato all’ospedale Civico dopo il caos scoppiato ieri (7 maggio) in via Roma, a Palermo, per un cavallo imbizzarrito che ha seminato il panico. L’uomo di 37 anni è stato trasportato al pronto soccorso dai sanitari del 118. Non è in pericolo di vita, ma i medici lo tengono in osservazione. Ancora non è chiaro come sia rimasto ferito. Nel parapiglia provocato dal fuggi fuggi generale ci sono stati altri due feriti lievi anche loro condotti in ospedale.

«Ancora un cavallo spaventato - dicono gli animalisti di Aidaa - che sfugge alle mani del vetturino e correndo in mezzo al traffico finisce la sua corsa contro due autovetture. Questo è successo ieri in via Roma, a Palermo, e l’incidente ha provocato il ferimento di tre persone e problemi al traffico per il recupero del cavallo ed il soccorso ai feriti. Purtroppo, non è l’unico caso accaduto a Palermo. Non più di due settimane fa un incidente simile è accaduto alla Cala, sempre nella città di Palermo. L'Associazione italiana difesa animali ed ambiente ha deciso di presentare un esposto alla Procura di Palermo: «Il fatto che si ripetano questi incidenti ci fa pensare che ci serve un intervento del Comune di Palermo che vieti l’uso di carrozze trainate dai cavalli su tutto il territorio, ma - scrivono ancora gli animalisti di Aidaa - riteniamo che questo uso dei cavalli per il traino delle carrozze si compia il reato di maltrattamento degli animali e per questo abbiamo deciso di presentare un esposto alla procura per chiedere di indagare su come vengono tenuti questi cavalli e se la loro alimentazione sia regolare».

Sulla vicenda è intervenuto anche il trapanese Enrico Rizzi, leader del Partito animalista. «Succede a Palermo per l’ennesima volta - scrive -. Un cavallo che traina le carrozze costretto a girare in via Roma nel caos totale, si imbizzarrisce (giustamente) e distrugge due macchine che stavano transitando. L’ultimo episodio appena dieci giorni fa con tre persone trasportate in ospedale. A Palermo esiste un prefetto? Me lo chiedo da parecchio tempo visto che queste maledette carrozze continuano a girare senza alcuna regola, tutti i giorni, sotto il sole cocente, tra il folle traffico e quindi nel pieno spregio delle norme. Tutto questo avviene nella totale assurda, indecente, vergognosa, latitanza delle istituzioni locali che dovrebbero vigilare. Evidentemente qualcuno aspetta che ci scappi il morto».

