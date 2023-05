Palermo, scontro tra due auto in via dell'Artigliere: disagi e traffico rallentato

Incidente in via dell'Artigliere, a Palermo, in direzione di piazza Leoni, nella zona dello stadio Renzo Barbera. Secondo quanto ricostruito dal personale dell'infortunistica della polizia municipale, intervenuta per effettuare i rilievi, a scontrarsi sarebbero state due vetture, per cause ancora da verificare, ma sembra che alla base ci sia una mancata precedenza da parte di una delle due automobili.

Uno dei due conducenti è rimasto lievemente ferito ma è stato medicato dal personale del 118 e non c'è stato bisogno di ricorrere alle cure ospedaliere. Disagi e non pochi per il traffico, con rallentamenti in tutta la zona. Sul sinistro, come detto, indaga la polizia municipale.

