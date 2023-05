Il parroco di Sclafani Bagni stroncato da un malore: cordoglio sui social per padre Imrich

Un malore ha stroncato a Caltavuturo il prete della chiesa di Sclafani Bagni, in provincia di Palermo. Imrich Neslusàn, sacerdote di origine slovacca, aveva 59 anni. Per anni nell’ordine dei frati minori, fu accolto nella diocesi di Cefalù che ora esprime il suo cordoglio attraverso il vescovo Giuseppe Marciante.

Padre Imrich ha vissuto per qualche anno a Piano Zucchi, nella parrocchia di Isnello, come vice parroco per poi essere trasferito a Scafani Bagni. I tentativi di salvarlo, da parte dei sanitari del 118 arrivati da Caltavuturo e attraverso l'intervento dell’elisoccorso da Palermo, sono stati vani.

Il sindaco Giuseppe Solazzo ha proclamato il lutto cittadino. Per i funerali si attende l'arrivo della madre dalla Slovaccia, dunque non è stata ancora stabilita la data della celebrazione.

Tra i messaggi di cordoglio, oltre a quello della Diocesi di Cefalù, anche quello della parrocchia di San Michele Arcangelo di Gratteri: «Affidiamo al Signore l'anima di Fra Imrik e ci uniamo nella preghiera per la comunità parrocchiale di Sclafani Bagni». E poi tanti fedeli: «Lo ricorderemo sempre», scrive su Facebook Pina Piazza che rievoca «le sue belle omelie». «Padre Imrich grande uomo e grande sacerdote», è il commento di Concetta Cirincione. Anche la comunità di Piano Zucchi con un post sui social «saluta con affetto padre Imrich Neslusàn per il viaggio verso l'eternità».

