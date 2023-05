Svaligiavano negozi in centro ma anche ville a Mondello, tre arresti a Palermo

La polizia ha arrestato a Palermo tre persone, due in flagranza di reato ed una in esecuzione di un provvedimento restrittivo. In particolare un uomo e una donna, palermitani, sono accusati di avere poco prima compiuto un furto «con spaccata», ai danni di un esercizio di via Marchese di Villabianca. Le pattuglie dei «Falchi» della Squadra mobile hanno percorso in modo concentrico le zone adiacenti. Ha destato sospetti, in via Cirrincione, la presenza di un'auto con a bordo un uomo ed una donna; la vettura è stata bloccata da una pattuglia di Falchi che ha effettuato un controllo di polizia: è emerso come i due avessero al seguito capi di abbigliamento ed accessori chiaramente riconducibili all’esercizio «visitato» prima dai ladri. Capi di abbigliamento, scarpe ed orologi del valore complessivo di 2 mila euro circa sono stati riconosciuti dalla proprietaria del negozio ed a lei sono già stati riconsegnati. I due sono stati tratti in arresto. Il provvedimento è già stato convalidato.

Per quanto riguarda il secondo episodio, è stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Palermo, a carico di un 20enne, in quanto ritenuto gravemente indiziato di una serie di furti e rapine in abitazione commessi a Palermo tra agosto e novembre del 2022. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle attività d’indagine avviate sul furto in abitazione commesso il 21 agosto 2022, e un un tentato furto in abitazione avvenuto nella stessa data e ad una rapina in abitazione commessa il 13 novembre 2022. In particolare, il primo furto presso un’abitazione di Mondello ha fruttato gioielli per un valore di circa 10 mila euro nonchè della somma di 400 euro. Aveva utilizzato un’auto rubata per aprire il cancello di ingresso dell’abitazione. Il tentato furto riguarda un’altra abitazione di Mondello; la successiva rapina è avvenuta in una abitazione della zona di Porta Nuova. In quest’ultimo episodio l’uomo, dopo aver fatto ingresso nell’abitazione,ha spinto l’anziana proprietaria e si è impossessato di denaro, preziosi e di una vettura conc ui è fuggito. L’uomo è stato recluso in carcere.

