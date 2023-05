Palermo, condanna definitiva per il figlio del boss della Kalsa ‘u scintilluni

La sentenza tanto temuta da Salvatore Lauricella è arrivata. Dovrà scontare 7 anni. La Cassazione ha confermato anche 13 anni e 6 mesi a Nicolò Testa, ritenuto il boss di Bagheria, 12 anni a Girolamo Ciresi e 5 anni a Franco Bertolino per avere fatto parte dei clan mafiosi di Porta Nuova e Bagheria.

La scelta di farsi processare con il rito ordinario aveva separato la loro posizione da coloro che sono già stati giudicati e in gran parte condannati, in abbreviato, a pene severe. I quattro vennero arrestati nel blitz Panta Rei del dicembre 2015 in cui vennero coinvolte 45 persone fra arrestati e indagati a piede libero. Quaranta imputati avevano scelto il rito abbreviato ed erano stati giudicati colpevoli nel settembre del 2017. Avevano avuto inflitti complessivi 268 anni di carcere per aver taglieggiato commercianti e negozianti.

