Carini, sequestrata discarica abusiva lungo l'argine di un torrente

Gli agenti della polizia municipale di Carini hanno sequestrato una discarica abusiva di 3 mila metri quadrati nell’argine del torrente San Vincenzo. Il controllo è scattato dopo che da lontano i caschi bianchi hanno visto una nube di fumo nero. Nell’area In sono stati trovati sfabbricidi, terra vegetale con sfasci e residui da potature. Una parte di circa 600 metri quadrati era utilizzata per bruciare i rifiuti. Nella zona sono stati trovati anche bovini e ovini che pascolavano. Gli atti sono stati trasmessi alla procura. Nei giorni scorsi in contrada Ciachea un’area di 300 metri quadrati era stata sequestrata.

