Spaccio di droga a Termini Imerese, due arresti e tre denunce

I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno arrestato due uomini, un 33enne termitano e un 43enne palermitano, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 33enne nel corso di una perquisizione personale, domiciliare e veicolare è stato trovato in possesso di 3 chili e 400 grammi di hashish, 26 grammi di cocaina e 200 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e la somma di 3.550 euro.

Il 43enne nell’ambito della medesima attività è stato trovato in possesso di 200 grammi di hashish e 4 di cocaina nonché materiale per il confezionamento.

L’indagine ha inoltre permesso di denunciare alla Procura di Termini Imerese e alla Procura per i Minorenni di Palermo, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un 24 enne trovato in possesso di 14,5 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e la somma di 630 euro, un 34enne, un 23 enne e un 17enne.

La droga è stata sequestrata e inviata al laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.

I due arresti sono stati convalidati dal gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il termitano l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il palermitano.

