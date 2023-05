Palermo, prova ad aggredire due turisti alla stazione: arrestato quarantacinquenne

La polizia ferroviaria di Palermo ha arrestato un quarantacinquenne per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, denunciandolo anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Durante il servizio di vigilanza all’interno della stazione di Palermo Centrale, gli agenti hanno riconosciuto l’uomo, seduto su di un muretto nel piazzale interno della stazione, che, nei mesi scorsi, era stato denunciato più volte per il danneggiamento, tramite martellate, del colonnato della stazione. Poiché l’uomo non aveva motivo valido per trovarsi in stazione, è stato invitato dagli agenti ad allontanarsi, ma, nel farlo, una volta giunto nell’atrio della biglietteria, ha improvvisamente aggredito fisicamente una coppia di turisti inglesi. Gli agenti, che non lo hanno mai perso di vista, sono subito intervenuti, bloccando l'aggressore, nonostante questi si fosse scagliato anche contro i poliziotti, ferendone uno.

Una volta condotto negli uffici della Polfer, il quarantacinquenne è stato sottoposto a perquisizione personale, che ha portato al rinvenimento, nello zainetto, di un martello e di uno scalpello poi sequestrati. Il suo arresto è stato convalidato nel corso del giudizio per direttissima, che si è concluso con l’irrogazione della misura cautelare personale dell’obbligo di dimora.

© Riproduzione riservata